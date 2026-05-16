Москва16 мая Вести.Турция не отказывается от цели вступить в Евросоюз, несмотря на неоднозначную политику Брюсселя в отношении Анкары. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Несмотря на то, что до сих пор в отношении Турции время от времени применялись меры — то неоднозначные, то откровенно дискриминационные, — мы по-прежнему остаемся верными нашему предложению о вступлении заявил Эрдоган, беседуя с журналистами в самолете по возвращении из Казахстана

По его словам, для Турции членство в ЕС — не инструмент соперничества, а возможность усилить как саму Турцию, так и Евросоюз.

Ранее издания Türkiye сообщало, что зависимость Европейского союза от Турции в вопросах безопасности, миграции и экономики будет все больше увеличиваться.