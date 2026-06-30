Около 40% граждан Германии и Франции высказались против членства Турции в ЕС

В Германии и Франции выступили против членства Турции в ЕС Около 40% граждан Германии и Франции высказались против членства Турции в ЕС

Москва30 июн Вести.Около 40% опрошенных жителей Германии и Франции высказались против вступления Турции в Евросоюз. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для газеты Politico.

Так, 41% респондентов из Франции заявил, что Анкара не должна вступать в объединение. Только 9% опрошенных уверены, что Турции необходимо немедленно получить членство в ЕС. При этом 11% убеждены, что Турции следует предоставить место в Евросоюзе, но не в течение следующих 10 лет, а еще 12% считают, что это необходимо сделать, наоборот, в ближайшее десятилетие. Кроме того, 27% респондентов не дали ответ.

В Германии 39% опрошенных граждан высказались против вступления Турции в ЕС, а 10% проголосовали, напротив, за немедленное присоединение. Еще 19% считают, что Анкара должна стать членом ЕС в ближайшее десятилетие. За вступление, но не в следующие 10 лет, проголосовали 16% опрошенных. Еще 16% не дали ответ.

Опрос проходил с 14 по 17 июня среди 2000 человек. Погрешность – два процентных пункта.

В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика не отказывается от намерения вступить в Евросоюз, несмотря на спорную политику Брюсселя в отношении Анкары.