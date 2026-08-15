Эрдоган: вступление в Евросоюз не является приоритетом для Турции

Турция не считает вступление в ЕС приоритетом, заявил Эрдоган Эрдоган: вступление в Евросоюз не является приоритетом для Турции

Москва15 авг Вести.Вступление Турции в Евросоюз - не приоритет для Анкары, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган катарскому телеканалу Al Jazeera, передает агентство ТАСС.

Он отметил, что страны Европы, вероятно, не желают вступления Турции в объединение, поскольку не показывают готовности к этому.

Вступление в Европейский союз не является нашим приоритетом, и Европа окажется в проигрыше от того, что Турция не присоединится [к ЕС] сказал Эрдоган

Ранее издание Türkiye заявило, что ЕС начинает все больше зависеть от Турции в вопросах экономики, миграции и безопасности.