Турция заинтересована в присоединении к Единой зоне платежей в евро

Турция хочет присоединиться к Единой зоне платежей в евро Турция заинтересована в присоединении к Единой зоне платежей в евро

Москва3 июл Вести.Анкара направила в Европейский платежный совет (EPC) письмо, в котором изъявила желание присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Об этом стало известно из заявления по итогам экономического диалога высокого уровня Евросоюз – Турция, передает "Интерфакс".

В диалоге приняли участие представители Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Банка развития Совета Европы.

Стороны согласились, что потенциальное участие Турции в SEPA позволит осуществлять более быстрые трансграничные платежи, способствуя торговле и инвестициям между Турцией и ЕС следует из заявления

Ранее среди жителей Германии и Франции проходил опрос на тему вступления Турции в Евросоюз. Выяснилось, что около 40% респондентов выступают против членства Анкары в ЕС.