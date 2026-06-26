ЕС готовит экономические льготы для стран – кандидатов на вступление Страны – кандидаты в ЕС могут получить новые экономические преференции

Москва26 июн Вести.Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность предоставления странам – кандидатам на вступление в Европейский союз (ЕС) экономических льгот еще до получения полноценного членства. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, инициатива является частью программы "постепенной интеграции". Она предполагает предоставление кандидатам доступа к отдельным программам финансирования ЕС, преференциальным торговым соглашениям и некоторым элементам единого европейского рынка.

Как отмечают источники, объем предоставляемых преимуществ будет зависеть от прогресса каждой страны в выполнении условий, необходимых для вступления в Евросоюз. Таким образом Брюссель рассчитывает стимулировать проведение реформ и поддерживать интерес кандидатов к процессу евроинтеграции.

По информации Politico, пересмотр подхода к расширению ЕС связан с желанием европейских стран ускорить прием новых членов, в том числе на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

В настоящее время официальный статус кандидатов на вступление в Евросоюз имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

15 июня Евросоюз и Украина дали старт официальным переговорам о членстве. Церемония открытия состоялась на межправительственной конференции в Люксембурге. Позже Венгрия заблокировала ключевой процедурный этап, необходимый для продвижения заявки Киева на членство в ЕС.

Как сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, Будапешт настоял на удалении из декларации по итогам заседания Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в сообщество.