Планы фон дер Ляйен по приему Украины в ЕС могут сорваться Politico: план фон дер Ляйен по быстрому расширению Евросоюза рискует сорваться

Москва12 авг Вести.Планы главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному приему Украины и других стран-кандидатов в состав Евросоюза могут не реализоваться, если она так и не сможет убедить все страны объединения одобрить новые правила расширения. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 15 октября на саммите ЕК будет представлен обновленный план по приему новых членов в ЕС.

[фон дер Ляйен]… рискует возглавить самый продолжительный в истории период без приема новых членов, если ей не удастся разблокировать процесс до окончания ее полномочий в 2029 году говорится в публикации

Собеседник издания рассказал, что дальнейшее расширение ЕС будет зависеть от политических решений стран ЕС, а они застопорились.

Ранее Politico сообщало, что ЕС разрабатывает план "обратного расширения" для приема Украины.