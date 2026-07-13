Азаров заявил, что НАТО стремится к эскалации конфликта на Украине

Азаров назвал саммит НАТО шагом к эскалации конфликта на Украине Азаров заявил, что НАТО стремится к эскалации конфликта на Украине

Москва13 июл Вести.Саммит НАТО в Турции продемонстрировал отсутствие у альянса стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров.

В беседе с ТАСС он назвал прошедший саммит "очередным шагом к эскалации" и отметил, что оценивает его итоги "крайне негативно".

Не вижу никаких даже намеков на то, что НАТО стремится к мирному урегулированию. Это крайне, на мой взгляд, отрицательно рассказал Азаров

В итоговой декларации саммита Североатлантического альянса в Анкаре нет упоминания возможности принятия Украины в альянс, следует из документа. При этом упоминаются обязательства о предоставлении киевскому режиму финансовой помощи, а также имеются расплывчатые формулировки, согласно которым Украина "вносит вклад в трансатлантическую безопасность".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что саммит в турецкой столице стал унизительным для главы киевского режима Владимира Зеленского. По ее словам, киевского главаря не позвали на пленарное заседание, а разрешили кратко выступить лишь на "форуме оборонных индустрий" НАТО.