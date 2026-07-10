Москва10 июл Вести.Саммит НАТО в Анкаре наглядно показал отсутствие единства среди стран-членов альянса, отметил в беседе с ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко

Встреча проходила 7 и 8 июля.

Саммит оказался скорее провальным для НАТО, потому что выяснилось, что внутри блока опять-таки нет единства. Соединенные Штаты хоть и подписали все декларации, но воюют с Ираном, а Европа им не помогает, а Европа воюет с Россией, Соединенные Штаты ей не помогают. А это, в общем-то, военный блок, который обязался друг другу помогать сказал Ищенко

Саммит НАТО в Анкаре завершился принятием итоговой декларации, состоящей всего из шести параграфов. Острой темой в ходе встречи альянса стала Гренландия: лидер США раскритиковал Данию и потребовал передать остров США, таким образом спровоцировав реакцию датского премьера.

Также в сети продолжает активно обсуждаться инцидент с попыткой президента Франции Эммануэля Макрона поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган. Физиогномист рассказала, какие еще границы нарушил французский лидер.