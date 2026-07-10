Москва10 июл Вести.Итоговая резолюция представителей стран НАТО на саммите в Анкаре подтвердила разногласия среди участников альянса. Об этом ИС "Вести" заявил директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.

Прошлый саммит был несколько более выходящим за рамки: европейцы были в шоке от начала нового срока Трампа. Сейчас привыкли, чуть больше научились с ним общаться. Но противоречия сохраняются, итоговая резолюция была весьма лаконичная, что, в том числе, отчасти является следствием того, что сложно найти то, под чем все готовы подписаться пояснил он

При этом, указал эксперт, общий конфронтационный вектор НАТО сохраняется.

Противостояние с Россией продолжается, финансирование Украины продолжается. Много слов и планов, действий чуть меньше, но преуменьшать значение возможностей НАТО не стоит, они поступательно двигаются в не очень хорошем для нас направлении полагает Тебин

Ранее сообщалось, что саммит НАТО в Анкаре завершился принятием итоговой декларации из шести параграфов. В документе, опубликованном на сайте блока, Россия названа долгосрочной угрозой, а Украине обещана помощь в размере 70 млрд евро в 2026 году.