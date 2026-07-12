В России назвали необычным прошедший в Анкаре саммит НАТО Эксперт: саммит НАТО стал площадкой для заключения оружейных контрактов

Москва12 июл Вести.Прошедший с 7 по 8 июля саммит НАТО в Анкаре был довольно необычным, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

В чем необычность? Было одно пленарное заседание, итоговое коммюнике состояло из шести пунктов, хотя на предыдущие четыре саммита в каждом итоговом коммюнике было за 100 пунктов. сказал он

Этот саммит отличается еще и тем, что он превратился в площадку заключения оружейных контрактов.

Впервые в официальную повестку проведения саммита был включен форум оборонной промышленности. Такие форумы проводились и раньше, но, как правило, на полях, и о них особо не объявлялось. А здесь это стало основным мероприятием заявил Евгений Бужинский

Кроме того, было очевидно, что представители стран НАТО стремились завоевать внимание президента США Дональда Трампа.

Трамп, естественно, был главный гость, все вертелось вокруг него. И целью было показать Трампу, что европейцы готовы вкладывать значительно больше финансовых средств и заключать значительно больше контрактов на производство американского оружия в Европе заметил он

В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре Россия названа страной, представляющей долгосрочную угрозу евроатлантическому альянсу. Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году и примерно такую же сумму в следующем. Кроме того, на встрече были заключены новые контракты на сумму 50 млрд долларов.