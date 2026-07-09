Москва9 июл Вести.Инцидент с попыткой Эммануэля Макрона поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган, произошедший на саммите НАТО, продолжает активно обсуждаться в Сети. Физиогномист Александр Петров проанализировал видеозапись для MK.RU, назвав поведение французского лидера нарушением личных границ.

Помимо того, что президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз появился на встрече первых лиц государств в темных очках, он еще и нарушил границы первой леди Турции Эмине Эрдоган отметил Петров

По его словам, Эмине Эрдоган не только пресекла жест, но и накрыла руку Макрона своей, окончательно его осадив.

Эксперт также обратил внимание на реакцию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который, по его мнению, был крайне недоволен действиями Макрона.

Он пожимает руку первой леди Франции Брижит Макрон и отводит ее же в сторону французского лидера. А дальше держит Макрона как ребенка, которого надо контролировать поясняет физиогномист

В конце ролика Эмине Эрдоган погладила Брижит Макрон по спине, что Петров расценил как нетипичный для протокола жест, выражающий сочувствие и поддержку. По всей видимости, первая леди Турции сочувствует Брижит Макрон, что у нее такой муж, заключил эксперт.