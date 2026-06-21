Эксперт Панкратов: Трамп через общение с Брижит Макрон указал ее мужу место

Эксперт объяснил поведение Трампа по отношению к супруге Макрона Эксперт Панкратов: Трамп через общение с Брижит Макрон указал ее мужу место

Москва21 июн Вести.Президент США Дональд Трамп продемонстрировал президенту Франции Эммануэлю Макрону свое превосходство, нестандартное поведение в отношении супруги французского лидера Брижит Макрон.

Такую точку зрения в беседе с изданием "Аргументы и Факты" высказал эксперт в области психологии и физиологии Руслан Панкратов, проанализировавший язык тела главы Белого дома.

По мнению специалиста, в определенной степени подобные действия могли быть элементами заранее спланированной стратегии.

В ходе саммита "Большой семерки" (G7) и торжественного ужина в Версальском дворце Трамп дважды обратил особое внимание на первую леди Франции. Приветствуя Эммануэля Макрона, он коротко поздоровался с ним, после чего в течение 13 секунд держал руку Брижит. Во второй раз, прощаясь, американский лидер обменялся с ней поцелуями в обе щеки и положил руку на плечо.

Панкратов считает, что подобные действия со стороны Трампа могли быть попыткой продемонстрировать Макрону превосходство и косвенно задеть статус главы французского государства.

Физический контакт использовался главой Белого дома как способ акцентировать внимание на себе и подчеркнуть свое влияние.

Вместе с этим, продолжил собеседник издания, такое поведение президента США выглядит спонтанным и эгоцентричным и не похоже на продуманную политическую тактику.

Ранее Трамп заявлял, что на саммите G7 премьер-министр Италии Джорджа Мелони "умоляла" о фотографии с ним.