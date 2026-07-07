Трамп раскритиковал Данию и потребовал передать Гренландию США Дональд Трамп в Анкаре вновь поднял вопрос о статусе Гренландии

Москва7 июл Вести.Президент США Дональд Трамп в ходе официального визита в Анкару, где состоялась его встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, вновь поднял вопрос о территориальной принадлежности Гренландии, заявив о необходимости перехода острова под контроль Вашингтона.

По мнению американского лидера, Копенгаген не уделяет должного внимания развитию региона.

Дания не тратит деньги на то, чтобы по‑настоящему помогать Гренландии, но она является важной частью для Соединенных Штатов. Гренландией должны управлять Соединенные Штаты, а не Дания заявил Трамп

Это заявление прозвучало после длительного периода, в течение которого глава Белого дома публично не возвращался к теме изменения статуса острова. Ранее власти Дании и представители автономного правительства Гренландии неоднократно подчёркивали суверенный статус территории и полностью исключали возможность её передачи или продажи Соединённым Штатам.