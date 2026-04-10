Москва10 апрВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет штурмовать Гренландию на фоне затратного конфликта с Ираном.
Такую точку зрения высказал бывший премьер-министр России Сергей Степашин в разговоре с РИА Новости.
Экс-премьер заявил, что глава Белого дома не "полезет на Гренландию".
Он уже обжегся на Иранеподчеркнул Степашин
Трамп неоднократно утверждал, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов. Так, еще в январе 2025 года он заявлял, что Гренландия якобы нужна Америке для поддержания национальной безопасности.
В январе 2026 года официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп обсуждает со своей командой по нацбезопасности возможность приобретения Гренландии у Дании.