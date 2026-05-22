Москва22 мая Вести.Американский президент Дональд Трамп отказался от идеи силового захвата Гренландии. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в Дании Кеннет Хоуэри в интервью радиостанции KNR.

По словам дипломата, будущее острова должны определять сами гренландцы.

Президент исключил применение силы из повестки дня сказал Хоуэри

Ранее газета The New York Times писала, что американская администрация на переговорах за закрытыми дверями потребовала от властей Гренландии и Дании предоставить Вашингтону контроль над инвестициями в экономику острова. В частности, по информации источников газеты The Telegraph, США хотят получить право вето на любые крупные инвестиции из России и Китая в Гренландию.