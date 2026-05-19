Москва19 маяВести.США хотят заполучить право вето на любые крупные инвестиции из России и Китая в Гренландию, утверждает газета The Telegraph со ссылкой на источники.
По информации журналистов, США ставят своей ключевой задачей не допустить доступа КНР к полезным ископаемым острова.
Дональд Трамп потребовал включить в соглашение [c Гренландией и Данией] пункт, который фактически будет представлять собой вето на любые будущие китайские или российские инвестиции в Гренландиюговорится в публикации
Ранее газета The New York Times сообщила, что США выдвинули Дании и Гренландии ряд требований. Среди них журналисты назвали право Вашингтона контролировать все инвестиции в Гренландию и бессрочное военное присутствие американских войск, даже если остров получит независимость.