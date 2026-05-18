Москва18 мая Вести.Администрация президента США Дональда Трампа на переговорах за закрытыми дверями требует от властей Гренландии и Дании дать Вашингтону контроль над инвестициями в экономику острова, заявила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Американцы, по утверждению собеседников издания, проводят тайные встречи с представителями Гренландии и Дании на протяжении последних четырех месяцев.

Переговоры должны были дать Трампу возможность отступить от его угроз военного захвата Гренландии и снизить остроту кризиса, который грозил развалом НАТО. Однако лидеры Гренландии обеспокоены тем, что предлагается: гораздо большая роль США на арктическом острове. И они опасаются, что если конфликт с Ираном пойдет на спад, президент вновь обрушит свою агрессию на них говорится в публикации

Среди требований США: право вето на любые крупные инвестиционные сделки в Гренландии, сотрудничество в области природных ресурсов, а также право на бессрочное военное присутствие даже в том случае, если Гренландия получит полную независимость от датской короны.

Гренландские чиновники опасаются, что требования США настолько высоки, что они представляют собой серьезное посягательство на их суверенитет… Если американцы получат все, чего хотят, сказал Юстус Хансен, член парламента Гренландии, то о настоящей "независимости" не может быть и речи подытожила газета

Ранее телерадиокорпорация BBC сообщила, что Белый дом начал переговоры о расширении своего военного присутствия в Гренландии. По ее информации, США рассматривают возможность открыть три новых военных объекта на острове и добиться для них особого юридического статуса, который бы приравнивал их к суверенным владениям Вашингтона.