"На хорошей траектории": США оптимистично настроены в переговорах по Гренландии

Москва17 апр Вести.Переговоры между США, Данией и Гренландией находятся на хорошей траектории. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома.

Мы не собираемся участвовать в препирательствах через СМИ, но мы очень оптимистично настроены, что находимся на хорошей траектории сказал чиновник

Собеседник телеканала уточнил, что речь идет о технических переговорах, которые направлены на "обеспечение национальных интересов" Вашингтона на острове.

В январе 2026 года официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп обсуждает со своей командой по нацбезопасности возможность покупки Гренландии у Дании. При этом жители острова выступали против такого развития событий. Как отмечал премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, жители датской территории опасались, что остров может стать следующей целью Штатов после Венесуэлы.