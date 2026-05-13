США планируют открыть новые военные базы в Гренландии BBC: власти США планируют открыть три новые военные базы в Гренландии

Москва13 мая Вести.Администрация президента США Дональда Трампа инициировала переговоры о значительном расширении своего военного присутствия в Гренландии.

Этом сообщает британская телерадиовещательная корпорация BBC со ссылкой на осведомленные источники.

В материале указывается, что Вашингтон рассматривает возможность открытия трех новых военных объектов на территории Гренландии. Согласно информации телеканала, американские власти заинтересованы в размещении баз в южной части острова для обеспечения стратегического контроля над акваторией Северной Атлантики.

При этом источники указывают на намерение США закрепить за этими территориями особый юридический статус, приравняв их к суверенным американским владениям.

В настоящее время консультации ведутся с представителями Дании и руководством самой гренландской автономии. В переговорном процессе, который активизировался с середины января, задействованы высокопоставленные дипломаты.

Так, интересы Вашингтона представляет сотрудник Госдепартамента Майкл Нидэм, а его партнерами по диалогу выступают посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен и представитель Гренландии в Вашингтоне Якоб Исбосетсен.

К настоящему моменту стороны провели уже не менее пяти официальных встреч, но окончательные договоренности пока не зафиксированы.

Ранее журналист Валентин Богданов заявил, что США не откажутся от своих притязаний по поводу Гренландии.