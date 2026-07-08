Премьер Дании пообещала защищать Гренландию от военного нападения Премьер Дании заявила о готовности страны защищать Гренландию

Москва8 июл Вести.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила готовность защищать территорию всего королевства, включая Гренландию, от любого военного нападения после угроз президента США Дональда Трампа, прозвучавших на полях саммита НАТО в Анкаре.

Мы готовы защищать каждый дюйм НАТО, включая нашу собственную территорию. Если с одним из нас что-то случится, то все должны встать на защиту друг друга сказала датский премьер

Фредериксен подчеркнула, что Гренландия не продается, и необходимо уважать право народа Гренландии на самоопределение.

Ранее Трамп раскритиковал Данию и потребовал передать Гренландию США.