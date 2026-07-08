Москва8 июлВести.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила готовность защищать территорию всего королевства, включая Гренландию, от любого военного нападения после угроз президента США Дональда Трампа, прозвучавших на полях саммита НАТО в Анкаре.
Мы готовы защищать каждый дюйм НАТО, включая нашу собственную территорию. Если с одним из нас что-то случится, то все должны встать на защиту друг другасказала датский премьер
Фредериксен подчеркнула, что Гренландия не продается, и необходимо уважать право народа Гренландии на самоопределение.
Ранее Трамп раскритиковал Данию и потребовал передать Гренландию США.