Фредериксен: Дания сотрудничает с США, но Гренландия не продается

Премьер Дании напомнила, что Гренландия не продается Фредериксен: Дания сотрудничает с США, но Гренландия не продается

Москва7 июл Вести.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген сотрудничает с США по вопросам безопасности в Арктике, но Гренландия не продается.

Фредериксен напомнила, что Дания с самого начала "четко заявляла", что продажи Гренландии не будет, а сама Гренландия "очень четко" дала понять, "что не хочет быть частью США".

У нас хорошее сотрудничество с американцами в вопросах безопасности в Арктике. Мы хотели бы его расширить. У нас также есть рабочие группы, которые в настоящее время изучают именно этот вопрос. Но Гренландия не продается подчеркнула Фредериксен

Она добавила, что Дания в значительной степени выполняет целевой показатель НАТО по расходам на оборону, и указала, что внутренняя вражда блоку не нужна, лучше "держаться вместе", передает ТАСС.

Фредериксен также сообщила, что на саммите в Анкаре не планирует обсуждать с президентом США Дональдом Трампом тему Гренландии, Крайнего Севера и Арктики.

Ранее 7 июля Трамп в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вновь заявил, что Гренландия должна находиться под контролем США.