Москва9 июл Вести.Саммит НАТО в Анкаре показал, что сегодня главное желание лидера США Дональда Трампа — получить Гренландию, заявил ИС "Вести" ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

В отношении Гренландии Трамп руководствуется личными интересами, отметил он.

Главная головная боль для Трампа — это Гренландия… Всякие перевооружения, какие-то декларации — это все на долгосрочной основе и лично, может быть, к Трампу не имеет отношения. НАТО, как говорится, уже существует почти 80 лет. А вот получить Гренландию и переименовать ее в Трампландию — это Трамп может войти в историю. И вот это главное, насколько я понимаю, что действительно развело Трампа с НАТО