Трамп опубликовал пост, в котором "положил руку" на Гренландию

Москва23 мая Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал изображение, на котором выглядывает из-за гор, "положив" на них одну руку, и рассматривает столицу Гренландии Нуук.

На изображении американский лидер сверху оглядывает миниатюрный населенный пункт. При этом сам Трамп никак не объяснил, почему опубликовал это фото.

Привет, Гренландия! сказано на фотографии

Между тем посол Соединенных Штатов в Дании Кеннет Хоуэри заявил, что Дональд Трамп отказался от идеи силового захвата Гренландии.

Тем не менее, как сообщает газета The New York Times, администрация Трампа требует от властей Гренландии и Дании дать Вашингтону контроль над инвестициями в экономику острова.