Специальный представитель США по Гренландии Лэндри прибыл в Нуук

Москва17 мая Вести.Специальный посланник Соединенных Штатов Америки Джефф Лэндри, назначенный главой Белого дома Дональдом Трампом по вопросам Гренландии, прибыл в столицу острова - Нуук. Об этом сообщает Reuters.

Он [Лэндри] планирует принять участие в деловой конференции "Будущее Гренландии", которая состоится 19-20 мая, в сопровождении посла США в Дании Кеннета Хоуэри говорится в сообщении

Ранее администрация президента США Дональда Трампа инициировала переговоры о значительном расширении своего военного присутствия в Гренландии.

До этого сообщалось, что Белый дом работает с Гренландией и НАТО над соглашением, которое "будет изумительным для США", сообщает New York Times со ссылкой на заявление администрации президента.