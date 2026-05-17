Москва17 маяВести.Специальный посланник Соединенных Штатов Америки Джефф Лэндри, назначенный главой Белого дома Дональдом Трампом по вопросам Гренландии, прибыл в столицу острова - Нуук. Об этом сообщает Reuters.
Он [Лэндри] планирует принять участие в деловой конференции "Будущее Гренландии", которая состоится 19-20 мая, в сопровождении посла США в Дании Кеннета Хоуэриговорится в сообщении
Ранее администрация президента США Дональда Трампа инициировала переговоры о значительном расширении своего военного присутствия в Гренландии.
До этого сообщалось, что Белый дом работает с Гренландией и НАТО над соглашением, которое "будет изумительным для США", сообщает New York Times со ссылкой на заявление администрации президента.