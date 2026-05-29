DR: США, Дания и Гренландия провели секретные переговоры в Вашингтоне

СМИ сообщили о секретных переговорах США, Дании и Гренландии в Вашингтоне DR: США, Дания и Гренландия провели секретные переговоры в Вашингтоне

Москва29 мая Вести.Представители США, Дании и Гренландии провели в Вашингтоне закрытую встречу, на которой обсуждались будущие отношения сторон. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на источники.

Переговоры состоялись в четверг, 28 мая, и были посвящены подготовке возможного соглашения между Вашингтоном и Датским королевством, в состав которого входит Гренландия.

Как утверждают источники DR, датская и гренландская стороны дали понять американским представителям, что вопрос утраты суверенитета Гренландии не обсуждается. После заключения возможного соглашения остров не станет частью США.

Во встрече участвовали датский дипломат Йеппе Транхольм-Миккельсен, представитель Гренландии Миннигуак Клейст и заместитель советника президента США по национальной безопасности Майкл Нидхэм.

По информации DR, стороны также обсуждали присутствие других государств в Гренландии, в том числе Китая. Россия на переговорах не упоминалась.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о желании включить Гренландию в состав Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии выступали против подобных инициатив, подчеркивая приверженность суверенитету острова.