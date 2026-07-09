Москва9 июл Вести.Противоречивый финал саммита НАТО в Турции, вызванный высказываниями американского президента Дональда Трампа, свидетельствует о том, что альянс сохраняет единство лишь формально, "на бумаге", но не на практике. Такую точку зрения выразил обозреватель канадского телеканала CBC Мюррей Брюстер.

По его оценке, встреча, вопреки опасениям ряда лидеров и наблюдателей, обошлась без скандалов, "однако после ее завершения среди руководителей ощущалось сдержанное раздражение".

Они поблагодарили своих турецких коллег за его организацию, а также заявили, что встретятся снова, но не сказали, когда это произойдет отметил эксперт

Как отметил эксперт, отсутствие четких договоренностей о сроках очередной встречи, по мнению многих представителей европейских дипломатических кругов, указывает на то, что руководители остальных государств альянса утомлены непрекращающимися выпадами со стороны Трампа. В связи с этим, не исключено, что настал момент вернуться к прежнему формату, когда подобные саммиты собирались лишь раз в несколько лет.

Брюстер также сообщил, что, согласно ряду публикаций, активно обсуждалась возможность перенести следующий саммит альянса на неопределенный срок. Аналитик подчеркнул: Трамп, публично рассуждая о сплоченности членов НАТО, в очередной раз упрекнул союзников за недостаточные расходы на оборону блока, а также за нежелание поддержать США в противостоянии с Ираном.

Саммит НАТО состоялся в Анкаре 7-8 июля.