Москва14 апрВести.Миссия ООН на Кипре (UNFICYP) зафиксировала нарушение установленных границ буферной зоны со стороны сил безопасности самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.
Об этом сообщается в официальном аккаунте миссии в социальной сети X.
В публикации отмечается, что инцидент произошел в районе плато Пила в округе Ларнака.
В ответ на несанкционированное проникновение турко-кипрских подразделений на эту территорию, командование миссии приняло решение об усилении патрулирования и обеспечении постоянного визуального контроля над ситуацией.
Представители UNFICYP подчеркнули, что в настоящее время ведется активный диалог со всеми вовлеченными сторонами. Основной целью этих контактов является скорейшее восстановление прежнего статуса-кво и недопущение любых шагов, способных подорвать спокойствие и стабильность в данном секторе.
Буферная зона, разделяющая остров на греческую и турецкую части, находится под надзором международных сил с 1964 года.
Ранее сообщалось, что на фоне ситуации вокруг Ирана Турция может разместить истребители F-16 в Турецкой Республике Северного Кипра.