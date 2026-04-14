Миссия ООН: турко-кипрские силы нарушили границы буферной зоны на Кипре

Москва14 апр Вести.Миссия ООН на Кипре (UNFICYP) зафиксировала нарушение установленных границ буферной зоны со стороны сил безопасности самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.

Об этом сообщается в официальном аккаунте миссии в социальной сети X.

В публикации отмечается, что инцидент произошел в районе плато Пила в округе Ларнака.

В ответ на несанкционированное проникновение турко-кипрских подразделений на эту территорию, командование миссии приняло решение об усилении патрулирования и обеспечении постоянного визуального контроля над ситуацией.

Представители UNFICYP подчеркнули, что в настоящее время ведется активный диалог со всеми вовлеченными сторонами. Основной целью этих контактов является скорейшее восстановление прежнего статуса-кво и недопущение любых шагов, способных подорвать спокойствие и стабильность в данном секторе.

Буферная зона, разделяющая остров на греческую и турецкую части, находится под надзором международных сил с 1964 года.

Ранее сообщалось, что на фоне ситуации вокруг Ирана Турция может разместить истребители F-16 в Турецкой Республике Северного Кипра.