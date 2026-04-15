Москва15 апр Вести.Турция подтянула танки к буферной зоне на Кипре, эскалация напряженности происходит у деревни Пила, заявляет Кипрское информационное агентство.

По данным агентства, к району деревни Пила Турция подтянула 15 танков, там установлен новый флаг самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) и подтянулись несколько десятков полицейских ТРСК в штатском. ТРСК официально признает только Турция.

К району деревни Пила подтягиваются дополнительные силы со стороны британской военной базы Декелия, там усилено присутствие миротворцев ООН, указывается в сообщении.

Миссия ООН на Кипре в среду сообщила в соцсети X, что патрулирует район деревни Пила и внимательно следит за обстановкой. Спецпредставитель генсека ООН и глава миротворцев Хасим Диань призвал стороны к спокойствию и сдержанности, его слова приводит Кипрское информагентство.

Два дня назад миссия ООН на Кипре (UNFICYP) фиксировала нарушение границ буферной зоны со стороны сил безопасности самопровозглашенной ТРСК.