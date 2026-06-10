Высший совет магистратуры Румынии заявил о попытках давления власти на судей

Судьи Румынии пожаловались на атаку властей на правосудие Высший совет магистратуры Румынии заявил о попытках давления власти на судей

Москва10 июн Вести.Высший совет магистратуры Румынии (орган, контролирующий работу судей и прокуроров) раскритиковал действия правительства страны, пытающегося, по мнению совета, оказать давление на судебную систему.

Соответствующий протокол заседания опубликован на официальном сайте надзорного органа.

Отделение судей Высшего совета магистратуры зафиксировало беспрецедентные попытки подорвать независимость правосудия... приняло решение защищать самостоятельность судей указано в документе

Кроме того, Высший совет магистратуры решил проинформировать о сложившейся ситуации международные и европейские организации, включая Еврокомиссию, Европарламент, Европейский суд по правам человека, Совет Европы и ОБСЕ.

Соответствующее решение также будет направлено президенту Румынии, правительству и в министерство иностранных дел.

По данным портала hotnews.ro, председатель совета магистратуры Ливиу Одаджиу заявил о существовании плана, направленного "на подчинение судебной власти политическим интересам и превращение независимости судей в статус государственных служащих".

Целью давления и манипуляций в течение последнего года было ослабление судебной власти и подрыв реальной независимости судей цитирует портал присутствовавшую на заседании главу Высокого кассационного суда Лию Савоню

Участники заседания также заявили о кампании по дискредитации судебной власти в стране и раскритиковали законопроект о заработной плате, который, по их мнению, "отрицает роль судебной власти в правовом государстве и ставит под сомнение само существование правового государства в Румынии".

В обществе неоднозначно воспринимают высокие зарплаты судей и прокуроров, а также их возможность выходить на пенсию раньше срока. В свою очередь, представители судебной системы утверждают, что законопроект угрожает независимости правосудия.

Местные СМИ называют этот спор конфликтом между исполнительной и судебной ветвями власти.

Ранее депутат румынского Сената и Европарламента Диана Шошоакэ заявила, что страна израсходовала средства на поддержку киевского режима и теперь не способна финансировать базовые социальные обязательства перед своими гражданами.