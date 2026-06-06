Депутат из Румынии заявила о состоянии банкротства страны из-за поддержки Киева Евродепутат Шошоакэ: Румыния оказалась на грани банкротства из-за помощи Украине

Москва6 июн Вести.Румыния израсходовала средства на поддержку киевского режима и теперь не способна финансировать базовые социальные обязательства перед собственными гражданами, заявила депутат румынского сената и Европарламента Диана Шошоакэ.

С таким утверждением она выступила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в разговоре с РИА Новости.

По словам евродепутата, с 1 июля у Румынии не будет "денег на выплату зарплат и пенсий". В настоящее время Бухарест вынужден занимать деньги, "чтобы отдать их" главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Есть те, кто не поддерживает Украину, но даже те, кто считают, что надо помогать ей, не хотят отдавать им много денег, потому что сейчас мы находимся в состоянии банкротства сказала Шошоакэ, комментируя отношение граждан к политике румынских властей

Она подчеркнула, что масштабные финансовые вливания в украинский конфликт на фоне падения уровня жизни в странах Евросоюза ведут к росту социальной напряженности и потере странами экономического суверенитета.

Ранее немецкая газета Junge Welt писала, что в ЕС возникли явные разногласия по вопросу дальнейшего финансирования киевского режима.