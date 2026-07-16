Захарова: все больше стран ЕС не могут продолжать бесконечно помогать Украине

В МИД РФ заявили, что все больше стран ЕС не могут платить Киеву Захарова: все больше стран ЕС не могут продолжать бесконечно помогать Украине

Москва16 июл Вести.Все больше европейских стран публично признают невозможность продолжать курс Брюсселя на долгосрочную поддержку киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своем комментарии по итогам саммита "Украина — Восточная Европа" дипломат отметила, что Брюссель используют такие площадки для принуждения балканских и других стран к лояльности милитаристским наклонностям ЕС.

При этом она обратила внимание, что лишь половина из приглашенных стран прибыли на саммит.

"Палочная" дисциплина начинает давать сбой. В Европе растет число стран, публично признающихся в отсутствии возможностей сохранять приверженность курсу Брюсселя на бесконечную помощь Украине резюмировала Захарова

Она также выразила мнение, что региональные форматы сотрудничества с антироссийской направленностью все больше демонстрируют свою несостоятельность.

Кроме того, Захарова заявила, что жители стран Юго-Восточной Европы понимают риски планов западных государств, связанных с развязыванием полномасштабного конфликта в Европе.

Ранее представитель МИД иронично прокомментировала побег главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в бункер во время воздушной тревоги. Инцидент произошел во время общения с журналистами в Киеве.