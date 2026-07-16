Москва16 июлВести.Все больше европейских стран публично признают невозможность продолжать курс Брюсселя на долгосрочную поддержку киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем комментарии по итогам саммита "Украина — Восточная Европа" дипломат отметила, что Брюссель используют такие площадки для принуждения балканских и других стран к лояльности милитаристским наклонностям ЕС.
При этом она обратила внимание, что лишь половина из приглашенных стран прибыли на саммит.
"Палочная" дисциплина начинает давать сбой. В Европе растет число стран, публично признающихся в отсутствии возможностей сохранять приверженность курсу Брюсселя на бесконечную помощь Украинерезюмировала Захарова
Она также выразила мнение, что региональные форматы сотрудничества с антироссийской направленностью все больше демонстрируют свою несостоятельность.
Кроме того, Захарова заявила, что жители стран Юго-Восточной Европы понимают риски планов западных государств, связанных с развязыванием полномасштабного конфликта в Европе.
Ранее представитель МИД иронично прокомментировала побег главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в бункер во время воздушной тревоги. Инцидент произошел во время общения с журналистами в Киеве.