Филиппо назвал политический кризис в Румынии "пощечиной Системе" Филиппо: кабмину Румынии вынесли вотум недоверия из-за подчинения ЕС и НАТО

Москва6 мая Вести.Румынскому правительству вынесли вотум недоверия, поскольку оно во всем подчинялось требованиям Евросоюза и НАТО, заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Свой пост он разместил в соцсети X.

Это правительство свергнуто… потому что оно буквально выполняло шантаж Брюсселя, потому что оно подчинялось ЕС и НАТО. Какая пощечина Системе! написал Филиппо

Ранее парламент Румынии вынес правительству страны, возглавляемому премьером Илией Боложаном, вотум недоверия. Инициативу поддержали 281 депутат и сенатор при минимально необходимых 233 голосах.

Парламентарии обвиняли кабмин в излишней экономии, которая привела к снижению уровня жизни граждан, а также в продаже иностранным компаниям стратегически значимых активов.

Канал TVP World отметил, что из-за событий в Румынии может пострадать киевский режим, поскольку Румыния играет важную роль в обсуждении гарантий безопасности Украине и планировании действий НАТО на восточном фланге альянса.