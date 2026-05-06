Москва6 маяВести.Румынскому правительству вынесли вотум недоверия, поскольку оно во всем подчинялось требованиям Евросоюза и НАТО, заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Свой пост он разместил в соцсети X.
Это правительство свергнуто… потому что оно буквально выполняло шантаж Брюсселя, потому что оно подчинялось ЕС и НАТО. Какая пощечина Системе!написал Филиппо
Ранее парламент Румынии вынес правительству страны, возглавляемому премьером Илией Боложаном, вотум недоверия. Инициативу поддержали 281 депутат и сенатор при минимально необходимых 233 голосах.
Парламентарии обвиняли кабмин в излишней экономии, которая привела к снижению уровня жизни граждан, а также в продаже иностранным компаниям стратегически значимых активов.
Канал TVP World отметил, что из-за событий в Румынии может пострадать киевский режим, поскольку Румыния играет важную роль в обсуждении гарантий безопасности Украине и планировании действий НАТО на восточном фланге альянса.