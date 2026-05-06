TVP World: Киев может пострадать от политического кризиса в Румынии

TVP World: кризис в Румынии может ударить по Киеву TVP World: Киев может пострадать от политического кризиса в Румынии

Москва6 мая Вести.Киевский режим может серьезно пострадать из-за румынского политического кризиса. Об этом сообщает канал TVP World.

Отмечается, что Румыния играет важную роль в обсуждениях, связанных с предоставлением гарантий безопасности Украине. При этом также растет роль Бухареста в планировании действий Североатлантического альянса на восточном фланге.

Кризис в Румынии может ослабить один из важнейших региональных центров поддержки Украины, если досрочные выборы укрепят позиции евроскептических сил говорится в материале

Парламент Румынии ранее выдвинул вотум недоверия правительству под руководством премьер-министра Илие Боложана. Решение поддержал 281 депутат и сенатор.

На фоне политического кризиса президент Румынии Никушор Дан прервал поездку в Ереван. Он заявил, что скоро приступит к переговорам о формировании нового правительства.