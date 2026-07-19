Welt: Украина может лишиться поддержки союзников после выборов в странах ЕС

Welt: Украина может остаться без внешней поддержки после выборов в Европе Welt: Украина может лишиться поддержки союзников после выборов в странах ЕС

Москва19 июл Вести.Конфликт на Украине приближается к ключевому этапу, поскольку Киев рискует потерять поддержку партнеров на Западе после предстоящих в ряде европейских стран выборов, написала немецкая газета Die Welt.

У киевского режима "времени остается все меньше", и, несмотря на использование беспилотников, "Украина по-прежнему беззащитна перед массированными ударами российских баллистических ракет", говорится в статье.

Обозреватель Диана Пипер отметила, что на этом фоне наметившийся раскол в так называемой коалиции желающих становится все более очевидным.

Например, премьер-министр Болгарии Румен Радев недавно объявил об отказе страны участвовать в этой коалиции, а Польша до сих пор не подтвердила согласие присоединиться к коалиции по противоракетной обороне.

Кроме того, в ближайшее время ожидаются проведение выборов в ряде государств, уход с политической арены британского премьер-министра Кира Стармера, а в дальнейшем — президента Франции Эммануэля Макрона. По мнению обозревателя издания, новые лидеры могут быть менее лояльны к Украине.

Ближайшие месяцы станут критическими для страны. Не менее важны решения, которые союзники примут до наступления зимы говорится в статье

Ранее журнал Der Spiegel сообщал, что страны "коалиции желающих" все чаще высказывают сомнения в необходимости продолжения поддержки Украины и не готовы оказывать ей военную помощь.