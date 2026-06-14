Президент Румынии выдвинул нового кандидата в премьер-министры Президент Румынии Дан выдвинул либерала Вештю в качестве кандидата в премьеры

Москва14 июн Вести.Президент Румынии Никушор дан выдвинул кандидатуру представителя Национал-либеральной партии Адриана Вешти на пост премьер-министра страны, пишет AFP.

Назначенный на эту должность Эуджен Томак сложил с себя полномочия кандидата, не сумев получить необходимого политического одобрения.

Сегодня утром Томак отозвал свой мандат, поэтому я выдвигаю кандидатуру Адриана Вештя на пост премьер-министра заявил Никушор Дан

Теперь Веште предстоит сформировать кабмин и представить его на утверждение парламента.

Политический кризис начался в Румынии после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия приняла решение отказать в политической поддержке премьеру Илие Боложану и отозвать своих министров из кабинета, так как была не согласна с рядом принятых правительством мер. Кабинет приобрел статус временного, его полномочия ограничены.