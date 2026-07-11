Санду назвала кандидата в премьеры Молдавии после отставки Мунтяну Санду выдвинула кандидатуру Василия Тофана в премьер-министры Молдавии

Москва11 июл Вести.Президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидатом на пост премьер-министра бизнесмена Василия Тофана. Его кандидатуру на эту должность предложила Партия действия и солидарности (ПДС), контролирующая парламент и правительство республики.

Должность главы правительства стала вакантной 3 июля, когда о своем уходе в отставку объявил занимавший ее с ноября 2025 года Александр Мунтяну.

По итогам обсуждений с парламентскими фракциями, исходя из целей и приоритетов Республики Молдова, я приняла решение выдвинуть Василия Тофана в качестве кандидата на должность премьер-министра Республики Молдова сообщила президент

Заявление было сделано в ходе совместного брифинга с Тофаном и председателем парламента, лидером правящей ПДС Игорем Гросу.

3 июля предыдущий премьер страны Мунтяну опубликовал в социальной сети X заявление. В нем говорилось, что он решил покинуть должность после того, как осознал, что больше не может исполнять свои обязанности в соответствии с собственными принципами и убеждениями.