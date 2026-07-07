Москва7 июл Вести.Прокуратура Молдавии рассмотрит обращение о зарплате Анастасии Табурчану на предприятии MoldATSA, которая ранее вызвала коррупционный скандал. Табурчану приходится двоюродной сестрой президенту республики Майе Санду, сообщила лидер партии "Великая Молдова" и бывший прокурор Виктория Фуртунэ, направившая жалобу.

В своем Telegram-канале Фуртунэ написала, что теперь станет ясно, действительно ли реформированная прокуратура действует в интересах закона или обслуживает имидж представителей власти.

Хватит ли у нее смелости проверить причастность публичных лиц и государственных должностных лиц, или она снова станет слепой, немой и внезапно "без доказательств", когда дела поднимаются слишком высоко написала она

К публикации Фуртунэ приложила фотографию ответа прокуратуры на ее жалобу.

Скандал вокруг родственников Майи Санду начался после заявления лидера НПМ Драгоша Галбура. По его словам, двоюродная сестра президента Анастасия Табурчану, работая пресс-секретарем госпредприятия MoldATSA, получала 6,8 тыс. долларов в месяц, не появляясь на работе. Галбур также утверждал, что другие родственники и приближенные Санду занимают высокие должности с зарплатами, в десятки раз превышающими среднюю по стране, несмотря на обещания президента бороться с коррупцией.

После скандала Табурчану уволилась, извинилась и пообещала вернуть деньги. Санду заявила, что не знала о ситуации, сообщила об исключении родственницы из правящей партии и пообещала пересмотреть порядок назначений на ключевые посты с учетом мнения спецслужб. Позднее Галбур пожаловался на угрозы со стороны сторонников власти в соцсетях.

Ранее молдавская оппозиция обвинила Санду в госизмене на фоне обмена гражданами с РФ.