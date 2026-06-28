Участники митинга оппозиции в Кишиневе требуют отставки руководства страны Оппозиция Молдавии на митинге потребовала отставки президента и правительства

Москва28 июн Вести.Молдавская оппозиция на митинге у здания парламента в Кишиневе потребовала отставки президента и правительства республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие требуют немедленного пересмотра фискальных решений Минфина, которые бьют по простым налогоплательщикам и уничтожают покупательскую способность населения. Также оппозиция призывает расследовать деятельность правящей партии.

Организатором акции выступил председатель оппозиционной партии "Демократия дома" Василе Костюк. К протесту присоединились и другие политические силы — в частности, Партия социалистов, представители "Национального альтернативного движения" (мэр Кишинева Ион Чебан), а также члены политсилы "Наша партия" депутата парламента Ренато Усатого.

Колоссальный дефицит бюджета не должен становиться поводом для того, чтобы залезть в карманы простого человека. Такую реформу нельзя проводить заявил РИА Новости один из лидеров социалистов Влад Батрынча

Участники акции выражают недовольство руководством страны и скандируют: "Отставка!"

По данным полиции Кишинева, в акции участвуют около 300 сторонников молдавской оппозиции. Организаторы утверждают, что эта цифра занижена, поскольку в протесте задействованы представители всех районов республики. Акция проходит мирно, правоохранительные органы в действия митингующих не вмешиваются.

На фоне усугубляющегося финансового дисбаланса власти Молдавии проводят новую налоговую политику. Согласно официальным данным, по итогам первых пяти месяцев 2026 года дефицит государственного бюджета республики вырос на 11,4% и достиг 7,6 миллиарда леев. При этом правительственные заимствования в структуре дефицита увеличились более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.