Москва28 июн Вести.Экономика Молдавии находится в очень сложной ситуации, она не способна обеспечивать расходную часть государственного бюджета. На это указал экс-председатель республиканской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так эксперт прокомментировал последние данные министерства финансов Молдавии об исполнении бюджета. Он обратил внимание на то, что за первые пять месяцев 2026 года доходы бюджета страны выросли лишь на 2,8%, тогда как расходы — на 4,4%. При этом еще год назад эти показатели составляли 15% и 19% соответственно.

Главное – экономика не обеспечивает власть ресурсами, необходимыми для устойчивого увеличения бюджетных расходов подчеркнул Головатюк

По его оценке, доходы местного бизнеса сокращаются на фоне общей ситуации в национальной экономике. Так, всего за пять месяцев 2026 года доходы бюджета составили 7,8% против 8,4% годом ранее. Сохранение прошлогодних пропорций принесло бы казне дополнительно около 113 миллионов долларов.

Головатюк предположил, что именно поэтому власти собираются расширять налогооблагаемую базу не за счет роста экономики, а при помощи повышения налогов.