Лукашевич указал Молдавии на риски выхода из состава СНГ Постпред Лукашевич: Молдавии стоит оценить ущерб от возможного выхода из СНГ

Москва9 авг Вести.Молдавии стоит оценить возможные риски выхода из состава Содружества независимых государств (СНГ), заявил РИА Новости постпред России при объединении Александр Лукашевич.

Кишиневу стоило бы еще раз серьезно взвесить и оценить возможный реальный ущерб от выхода из СНГ не только с точки зрения государственных интересов, но и преимуществ для своих собственных граждан сказал дипломат в беседе с агентством

В мае 2026 года исполком СНГ получил уведомление от Молдавии о выходе из ряда ключевых соглашений. При полном выходе Кишинева из состава организации ему будет выставлен счет о задолженности за неуплату взносов в единый бюджет СНГ на протяжении нескольких лет.

По мнению политолога и публициста Юрия Светова, Молдавия после выхода СНГ повторит судьбу Украины и Прибалтики, которые потеряли промышленность и возможности торговли с Россией.