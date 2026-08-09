Москва9 авгВести.Молдавии стоит оценить возможные риски выхода из состава Содружества независимых государств (СНГ), заявил РИА Новости постпред России при объединении Александр Лукашевич.
Кишиневу стоило бы еще раз серьезно взвесить и оценить возможный реальный ущерб от выхода из СНГ не только с точки зрения государственных интересов, но и преимуществ для своих собственных граждансказал дипломат в беседе с агентством
В мае 2026 года исполком СНГ получил уведомление от Молдавии о выходе из ряда ключевых соглашений. При полном выходе Кишинева из состава организации ему будет выставлен счет о задолженности за неуплату взносов в единый бюджет СНГ на протяжении нескольких лет.
По мнению политолога и публициста Юрия Светова, Молдавия после выхода СНГ повторит судьбу Украины и Прибалтики, которые потеряли промышленность и возможности торговли с Россией.