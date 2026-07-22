Москва22 июлВести.Молдавии при выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ) будет выставлен счет по задолженности за неуплату взносов в единый бюджет СНГ на протяжении нескольких лет.
Об этом сообщил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев агентству ТАСС.
Молдова не платила несколько лет взносы в единый бюджет СНГ, поэтому эксперты сейчас определили, что она должна компенсировать. Видимо, ей будет предъявлен счет. Не знаю, насколько это реально. … Что касается уплаты взносов, то это право Молдовы. Будем надеяться, что они поступят нормальнорассказал Лебедев
В мае сообщалось, что исполнительный комитет СНГ получил уведомление от Кишинева о выходе из ряда ключевых соглашений.
Позже бывший депутат молдавского парламента от блока "Победа" Марина Таубер рассказала, что власти Молдавии идут на конфронтацию с Россией и другими странами СНГ, чтобы присоединиться к Европейскому союзу.