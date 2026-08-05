Москва5 авг Вести.Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию и воду. С таким заявлением выступила президент страны Майя Санду, предупредив, что республику ждет еще более серьезные проблемы, если жара и засуха сохранятся в ближайшие дни.

В интервью молдавскому изданию "Jurnal Politic" Санду отметила: если в ближайшее время не пойдут дожди и не удастся возобновить работу электростанций в регионе, то ситуация только усложнится.

Мы должны стараться потреблять меньше электроэнергии заявила президент Молдавии

То же самое, по словам Санду, касается и водоснабжения. Молдавский президент не исключила перебои с водой в Кишиневе. Город получает воду из пограничной с Украиной реки Днестр.

Кишинев без воды в течение нескольких дней стал бы настоящей катастрофой. Надеюсь, мы не окажемся в такой ситуации указала Санду

Погодная аномалия в Европе при ее системности приведет к существенному экономическому ущербу, который будет исчисляться десятками миллиардов евро, рассказала ИС "Вести" финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. По ее словам, жара, рост цен на топливо и удобрения делают шатким положение сельского хозяйства.