Москва14 июн Вести.Власти Молдавии навязывают ЛГБТ-повестку (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) вопреки отторжению большинства граждан республики, заявил бывший депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.

В Кишиневе стартует неделя ЛГБТ-прайда. ПДС демонстративно продвигает повестку, которая вызывает отторжение у большинства граждан, предлагая готовые "европейские" установки и требуя их безоговорочного принятия написал он в своем Telegram-канале

Фотеску подчеркнул, что Молдавия это страна традиционных ценностей, а потому в ней не может быть однополых браков и появления терминов вроде "родитель № 1" и "родитель № 2". Он также выразил недовольство тем, что власть превращает подобную идеологию в норму для молодежи и пропагандирует ее через публичные акции и массовые мероприятия.

По мнению политика, важно, чтобы дети воспринимали и понимали значимость традиционной семьи. Государство, в свою очередь, должно оберегать эти устои, не подменяя их сиюминутными политическими интересами и популярными идеологическими трендами.

В столице Молдавии ряд прозападных общественных организаций и партий, в том числе правящая "Действие и солидарность" (ПДС), объявили о проведении с 14 по 21 июня акций в защиту ЛГБТ. На афишах этих мероприятий разместили изображение собора Рождества Христова в Кишиневе. Молдавская православная церковь выразила осуждение в адрес организаторов.