Кишинев обвинили в политике против молдавской государственности Замглавы Гагаузии заявил о попытке уничтожить Молдавию

Москва11 июл Вести.Гагаузы на протяжении 35 лет остаются главными защитниками молдавской государственности и суверенитета, а правые силы в Кишиневе проводят курс, направленный на ликвидацию страны. Об этом заявил вице-председатель Исполнительного комитета (правительство автономии) Гагаузии Илья Узун.

Да и о молдавском народе вы ничего не знаете и знать не хотите, потому что вы себя считаете румынами. Вы открыто призываете к ликвидации Молдавии. А мы, гагаузы, все 35 лет защищаем молдавское государство, защищаем его независимость и суверенитет. заявил политик в видеообращении к правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" (ПДС)

Узун отметил, что, по его мнению, руководство Молдавии оторвано от интересов собственного населения и не стремится понимать проблемы граждан.

Он также заявил, что представители правящей партии не знают молдавский народ и не хотят его знать, поскольку считают себя румынами. По словам Узуна, они открыто призывают к ликвидации Молдавии, тогда как гагаузы все эти 35 лет защищают молдавское государство, его независимость и суверенитет.