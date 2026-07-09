Москва9 июл Вести.Конституционный суд Молдавии признал неконституционными положения закона о специальном статусе Гагаузии, которые касаются формирования Центральной избирательной комиссии. Это значит, что власти автономии не смогут самостоятельно определять состав ЦИК, а следовательно – самостоятельно проводить выборы в регионе.

Суд постановил признать неконституционными положения, наделяющие парламент Гагаузии полномочиями самостоятельно формировать ЦИК автономии. Все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать национальному Кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет сказала председатель КС Домника Маноле в ходе заседания

Запрос в Конституционный суд о проверке указанного закона направил ранее Минюст Молдавии. Из-за этого в Гагаузии были сорваны запланированные на 22 марта выборы. Парламент автономии вновь утвердил состав избирательной комиссии и переназначил выборы на 21 июня.

4 июня ЦИК Молдавии сообщил, что одобрил пакет поправок, которые позволят провести выборы парламента Гагаузии, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.

Ранее Молдавия отказалась подписать документ о приверженности мирному урегулированию разногласий с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Речь идет о документе, которой Тирасполь передал Кишиневу 17 мая 2024 года. Как отмечал глава ПМР Вадим Красносельский, Молдавия ведет информационную войну против Приднестровья.