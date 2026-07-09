Москва9 июл Вести.Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил, что Молдавия ведет информационную войну против Приднестровья.

В беседе с РИА Новости он отметил, что в 2025 году в Молдавии звучали прогнозы о том, что Приднестровье "рухнет".

Это был не только элемент информационной войны против нашего населения, дабы убедить его в том, что все плохо, что перспектив нет, и тем самым посеять сомнения в избранном курсе на независимое развитие в собственном государстве цитирует главу ПМР агентство

Он подчеркнул, что это наглядно доказывает: в Молдавии до сих пор не понимают народ Приднестровья, его ценности, идентичность и стремления.

Красносельский ранее заявил, что в Молдавии происходит всплеск немотивированной милитаризации, вызывающий серьезные вопросы. Он добавил, что в ПМР отслеживают события, связанные с милитаризацией Молдавии.