Выборы в Народное собрание Гагаузии перенесут на новую дату

В Гагаузии отменили назначенные на июнь парламентские выборы Выборы в Народное собрание Гагаузии перенесут на новую дату

Москва6 мая Вести.Власти Гагаузской автономии Молдавии отменяют выборы в Народное собрание, которые ранее были назначены на 21 июня. Об этом сообщил вице-председатель парламента Георгий Лейчу.

По его словам, которые приводит ТАСС, подготовка к голосованию не может быть завершена в установленные сроки из-за сохраняющихся препятствий со стороны Кишинева.

21 июня выборы не состоятся. Это однозначно, все сроки пройдены сказал Лейчу

Он отметил, что новую дату планируют определить после завершения переговоров между Кишиневом и Гагаузией.

Ранее стороны создали совместную комиссию для урегулирования разногласий в избирательном законодательстве.