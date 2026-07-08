Делегация Грузии бойкотировала голосование в ПА ОБСЕ Грузия отказалась голосовать по Гаагской декларации на сессии ПА ОБСЕ

Москва8 июл Вести.Делегация Грузии в знак протеста отказалась от участия в голосовании по Гаагской декларации на пленарном заседании Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. По мнению грузинской стороны, представленный документ искажает реальную политическую ситуацию в стране и противоречит её национальным интересам, сообщает телекомпания "Rustavi 2".

Соответствующее заявление перед началом процедуры голосования озвучил председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе. Он подчеркнул, что Тбилиси считает неприемлемыми ряд формулировок в итоговом тексте проекта.

Поскольку отдельные части пересмотренной версии декларации намеренно искажают существующую в Грузии политическую реальность, грубо неверно представляют и фальсифицируют факты, полностью игнорируют насильственные нападения на государственные институты… наша делегация в знак протеста не примет участия в процессе голосования заявил Самхарадзе

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс, комментируя решение грузинских коллег, выразил сожаление в связи с их демаршем. Он отметил, что бойкот заседаний и отказ от участия в общих процедурах не способствуют эффективному разрешению разногласий. Несмотря на позицию грузинской стороны, ПА ОБСЕ утвердила Гаагскую декларацию, которая содержит в себе и резолюцию по Грузии.