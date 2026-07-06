Москва6 июлВести.Бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая признан виновным по делу о призыве к насильственному изменению конституционного строя и свержению государственной власти. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, сообщает грузинское агентство "Интерпрессньюс".
Ахалая занимал должность министра обороны в 2009-2012 годах. В 2005-2008 годах занимал должность руководителя департамента по исполнению наказаний. В 2013 году был задержан и помещен в тюрьму сроком на девять лет за пытки и нечеловечное отношение к заключенным. Ахалая возглавлял силовое подавление двух бунтов в тюрьмах, во время которых были убиты до 20 заключенных.
По заявлению прокуратуры, выйдя на свободу в марте 2022 года, Ахалая продолжал деструктивную деятельность против государства и действующих властей, а 4 октября 2025 года был главным организатором штурма на президентскую резиденцию.
В марте в комментарии журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что "в Грузии все отлично знают, кто такой Ахалая".
Это один из создателей системы насилия в Грузии во времена Саакашвили. Когда мы говорим об Ахалая и преступлении, то это синонимысказал Папуашвили