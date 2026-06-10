Экс-командира "Талибана" приговорили к 42 годам тюрьмы в США Экс-командир "Талибана" Наджибулла приговорен к 42 годам тюрьмы в США

Москва10 июн Вести.Бывший командир движения "Талибан" Хаджи Наджибулла приговорен в США к 42 годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции страны.

Бывший командир талибов возглавлял отряды боевиков, совершавших террористические акты, в результате которых погибли американские военнослужащие, и занимался захватом заложников. Теперь он расплачивается за свои преступления приводит ведомство заявление директора ФБР Кэша Патела

В обвинительном заключении указано, что Наджибулла был полевым командиром "Талибана" в провинции Вардак в конце 2000-х годов, а в период с 2007 по 2009 год организовывал нападения на американских военных в Афганистане. Также утверждается, что под его командованием в 2008 и 2009 году прошло похищение американского журналиста и двух афганских граждан.

По сообщению Минюста США, вину во вменяемых ему преступлениях Наджибулла признал.

Ранее власти Пакистана заявили о начале "открытой войны" с талибами.